Le crayon libre, le dessin comme parole Salle des communes Salins-les-Bains

Conférence interactive avec Plantu

Uniquement sur inscription auprès de la mairie de Salins-les-Bains

Nombre de places limité

– Une exposition des tableaux de Plantu sera installée allée Marcou et Quai Valette du 14 février au 19 avril 2026.

– Un parcours ludique sous forme de jeu de piste, conçu par l’Office de tourisme Arbois Polingy Salins Cœur du Jura, vous permettra de découvrir les œuvres tout en explorant la ville. .

