Le crayon libre, le dessin comme parole Salle des communes Salins-les-Bains mardi 24 février 2026.
Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains Jura
Début : 2026-02-24 15:30:00
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Conférence interactive avec Plantu
Uniquement sur inscription auprès de la mairie de Salins-les-Bains
Nombre de places limité
A découvrir également
– Une exposition des tableaux de Plantu sera installée allée Marcou et Quai Valette du 14 février au 19 avril 2026.
– Un parcours ludique sous forme de jeu de piste, conçu par l’Office de tourisme Arbois Polingy Salins Cœur du Jura, vous permettra de découvrir les œuvres tout en explorant la ville. .
Salle des communes Avenue du Général de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr
