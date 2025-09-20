Le Crayon vagabond Bibliothèque Lamballe-Armor Lamballe-Armor

Le Crayon vagabond Bibliothèque Lamballe-Armor Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.

Le Crayon vagabond Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

En famille, à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T16:+

Bruno Daverdin, architecte paysagiste et artiste lamballe-armoricain, vous propose de déambuler, crayon et carnet en main pour observer et dessiner le patrimoine végétal de Lamballe-Armor. Pas besoin de savoir dessiner pour participer !

Votre travail » Artiste en herbe » sera exposé durant le mois de décembre, lors de l’exposition Armor en couleurs de Bruno Daverdin.

Bibliothèque Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust 22400 Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.50.13.68 https://bibliotheque.lamballe-armor.bzh/ [{« type »: « phone », « value »: « 0296501368 »}]

Bruno Daverdin, architecte paysagiste et artiste lamballe-armoricain, vous propose de déambuler, crayon et carnet en main pour observer et dessiner le patrimoine végétal de Lamballe-Armor. Pas besoin…

Bruno Daverdin