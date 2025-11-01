Le Crédit Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne

2025-11-01 20:00:00

Auteur Jordi Galceran

Genre Comédie

Et vous jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour obtenir un crédit ?

Dans le bureau du conseiller clientèle d’une grande banque, un client sollicite un crédit… Oui mais voilà, les garanties financières présentées sont insuffisantes et le banquier refuse.

Après avoir expliqué l’urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à bout d’arguments, trouve alors un moyen tout à fait inattendu pour faire céder le banquier…

À partir de là, tout dérape !

La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un enchaînement de situations hilarantes et nous jubilons tous de voir, pour une fois, un client prendre le pouvoir sur un banquier.

Pendant 1h20, les deux comédiens se livrent à une véritable joute verbale et tiennent le public en haleine jusqu’à la dernière minute ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

