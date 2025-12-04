Le Crépuscule des Pierres rue Saint-Nicolas Neufchâteau

Le Crépuscule des Pierres

Et si les murs de l’église Saint-Nicolas pouvaient parler ?

Deux ans après Nikolaos, le spectacle qui avait réuni 8 000 spectateurs, Damien Fontaine revient à Neufchâteau avec une nouvelle création immersive et participative Le Crépuscule des Pierres.

Présenté du 13 février au 8 mars 2026, ce spectacle d’un genre unique invite le public à plonger dans un récit empreint de mystère et de secrets.

Dans la pénombre d’une église magnifiée par le vidéo-mapping monumental, la musique spatialisée et la lumière sculptée, les spectateurs deviendront eux-mêmes acteurs du dénouement d’une histoire où chaque choix compte.

À travers ce nouveau chapitre, Damien Fontaine et l’association Voix et Lumière de Jehanne prolongent une aventure artistique née dans les Vosges il y a plus de dix ans celle d’un art total, où le patrimoine devient vivant et où la technologie se met au service de l’émotion.Tout public

What if the walls of Saint-Nicolas church could talk?

Two years after Nikolaos, the show that drew an audience of 8,000, Damien Fontaine returns to Neufchâteau with a new immersive and participatory creation: Le Crépuscule des Pierres.

Presented from February 13 to March 8 2026, this unique show invites audiences to immerse themselves in a tale of mystery and secrets.

In the half-light of a church magnified by monumental video-mapping, spatialized music and sculpted lighting, spectators themselves become actors in the denouement of a story where every choice counts.

With this new chapter, Damien Fontaine and the Voix et Lumière de Jehanne association continue an artistic adventure that began in the Vosges over ten years ago: that of total art, where heritage comes alive and technology serves emotion.

