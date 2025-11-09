Le Creuset des idées # 5 Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Le Creuset des idées # 5

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le Creuset des idées* est un rendez-vous annuel pour se retrouver après avoir vu un spectacle, afin de partager émotions et questions liées à son thème. C’est une journée qui a pour but d’échanger et de construire collectivement une réflexion autour du sujet abordé, en traversant des expériences sensibles pour faire cheminer nos questionnements.

C’est le thème de l’addiction qui sera abordé cette fin d’année, en écho avec le spectacle Café Gloria de la compagnie Les Chevaliers d’industrie, qui sera joué les 5 et 6 novembre.

Ce sujet nous concerne toutes et tous, car l’être humain possède un instinct pour la recherche d’émotions positives et fortes. Cette attraction naturelle le pousse à solliciter tout ce qui procure un plaisir intense, instantané et à éviter ce qui fait souffrir. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

