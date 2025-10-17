Le creux de l’enfer Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 18:45:00
2025-10-17
Avec Sophie Auger-Grappin, directrice du Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, maire de Thiers et Grégory Granados, artiste designer
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
With Sophie Auger-Grappin, director of Le Creux de l?Enfer, Stéphane Rodier, mayor of Thiers and Grégory Granados, artist designer
German :
Mit Sophie Auger-Grappin, Direktorin des Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, Bürgermeister von Thiers und Grégory Granados, Künstler und Designer
Italiano :
Con Sophie Auger-Grappin, direttrice di Le Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, sindaco di Thiers e Grégory Granados, artista designer
Espanol :
Con Sophie Auger-Grappin, directora de Le Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, alcalde de Thiers y Grégory Granados, artista diseñador
