Le creux de l’enfer Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 18:45:00

2025-10-17

Avec Sophie Auger-Grappin, directrice du Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, maire de Thiers et Grégory Granados, artiste designer

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

With Sophie Auger-Grappin, director of Le Creux de l?Enfer, Stéphane Rodier, mayor of Thiers and Grégory Granados, artist designer

German :

Mit Sophie Auger-Grappin, Direktorin des Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, Bürgermeister von Thiers und Grégory Granados, Künstler und Designer

Italiano :

Con Sophie Auger-Grappin, direttrice di Le Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, sindaco di Thiers e Grégory Granados, artista designer

Espanol :

Con Sophie Auger-Grappin, directora de Le Creux de l’Enfer, Stéphane Rodier, alcalde de Thiers y Grégory Granados, artista diseñador

