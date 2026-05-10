Le Creyss’tival Creysse
Le Creyss’tival Creysse vendredi 4 septembre 2026.
Creysse
Le Creyss’tival
Creysse Creysse Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Vendredi 4, à partir de 18h entraînement et courses de canoë, suivis d’un repas convivial autour de planches tapas et d’un spectacle.
Samedi 5, à partir de 9h reprise des courses de canoë.
Tout au long de la journée
jeux et animations gratuits pour les enfants ;
restauration sur place repas, crêpes et boissons.
La soirée sera animée par un groupe musical et se clôturera par un feu d’artifice. .
Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine creysstival2014@gmail.com
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English : Le Creyss’tival
L’événement Le Creyss’tival Creysse a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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