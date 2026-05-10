Creysse

Le Creyss’tival

Creysse Creysse Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Vendredi 4, à partir de 18h entraînement et courses de canoë, suivis d’un repas convivial autour de planches tapas et d’un spectacle.

Samedi 5, à partir de 9h reprise des courses de canoë.

Tout au long de la journée

jeux et animations gratuits pour les enfants ;

restauration sur place repas, crêpes et boissons.

La soirée sera animée par un groupe musical et se clôturera par un feu d’artifice. .

Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine creysstival2014@gmail.com

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English : Le Creyss’tival

L’événement Le Creyss’tival Creysse a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides