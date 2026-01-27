Le Cri de la Becasse …chansons acoustiques Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Le Cri de la Becasse …chansons acoustiques

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

2026-02-22 15:00:00

Le Cri de la Bécasse

duo de chansons acoustiques.

Un moment intimiste, drôle et sensible, pour vous embarquer dans un univers à la fois poétique, satirique et musical.

La Bécasse est un oiseau qui symbolise la sagesse, la discrétion et la finesse d’esprit: c’est aussi l’esprit de ce duo qui nous invite à écouter notre intuition, à ouvrir notre imaginaire et à savourer la beauté du monde.

Au programme

– Des chansons originales et des reprises de grands auteurs (Boris Vian, Brigitte Fontaine, Brel…) des improvisations libres en fonction du contexte et de la situation.

– Un spectacle plein d’humour, de sensibilité, avec une belle mise en scène et deux artistes hauts en couleur.

– Une ambiance à mi-chemin entre jazz, chanson française et musiques du monde et contemporaine.

Les Musiciens

Françoise Pierret compositions chant, guitare, tuba …. (chanteuse à la voix poignante, guitariste de jazz, elle aime les styles et genres variés, elle vient du jazz et c’est distinguée comme musicienne de spectacle au sein de la

compagnie Rasposo pendant plus de 9 années.)

Pierre Philibert cb, tuba, chant ukulélé (musicien incontournable de la région il fait sonner sa basse et frissonner son tuba dans toutes les bourgades! Et maintenant il chante!). .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 57 81 15 lahaievive@gmail.com

