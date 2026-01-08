Le cri de la Louve Zone industrielle Labarre Nérac

Le cri de la Louve

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Coincée derrière l’espace réduit d’une table de camping, Lila cherche son chemin. Entre les injonctions, les fidélités, les héritages et conditionnements, comment trouver sa voie/voix dans cette société, quand on est une femme ?

D’affranchissements en découvertes, le personnage nous embarque au gré de ses divagations et pérégrinations dans un voyage au féminin, tantôt grinçant, tantôt drôle… toujours touchant. .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le cri de la Louve

L’événement Le cri de la Louve Nérac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Albret