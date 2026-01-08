Le cri de la Louve Zone industrielle Labarre Nérac
Le cri de la Louve Zone industrielle Labarre Nérac samedi 28 février 2026.
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Coincée derrière l’espace réduit d’une table de camping, Lila cherche son chemin. Entre les injonctions, les fidélités, les héritages et conditionnements, comment trouver sa voie/voix dans cette société, quand on est une femme ?
D’affranchissements en découvertes, le personnage nous embarque au gré de ses divagations et pérégrinations dans un voyage au féminin, tantôt grinçant, tantôt drôle… toujours touchant. .
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16
