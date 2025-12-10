Le cri de la plante verte Améthyste Crozon

Le cri de la plante verte

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Compagnie Modula Medulla

Association Jour de fête

Incarner un personnage, c’est comme enfiler une moufle l’important c’est de ne pas se tromper de sens. Forte de cet enseignement appris en stage, une conteuse, qui aurait voulu être mystérieuse et magnétique, entre en scène.

Clowneries, herbes folles et fête foraine, ajoutez quelques personnages inquiétants, voici une épopée initiatique. Théâtreuse illuminée aux emportements enfantins et aux élans déjantés, cette conteuse malhabile voudrait raconter coûte que coûte l’histoire de ce petit garçon qui parvient à s’aventurer hors de chez lui, avec une folie généreuse et sans complexe.

Mise en scène Sigrid Bordier

Conception et Interprétation Gaëlle Levallois Création

Lumière Serena Andreasi

Régie Lumière Claire Péré

Scénographie Sarah Malan

Création sonore Nicolas Poirier

Tout public à partir de 8 ans

1 h

12 € 8 € .

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

