Le cri de la plante verte Améthyste Crozon
Le cri de la plante verte
Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Compagnie Modula Medulla
Association Jour de fête
Incarner un personnage, c’est comme enfiler une moufle l’important c’est de ne pas se tromper de sens. Forte de cet enseignement appris en stage, une conteuse, qui aurait voulu être mystérieuse et magnétique, entre en scène.
Clowneries, herbes folles et fête foraine, ajoutez quelques personnages inquiétants, voici une épopée initiatique. Théâtreuse illuminée aux emportements enfantins et aux élans déjantés, cette conteuse malhabile voudrait raconter coûte que coûte l’histoire de ce petit garçon qui parvient à s’aventurer hors de chez lui, avec une folie généreuse et sans complexe.
Mise en scène Sigrid Bordier
Conception et Interprétation Gaëlle Levallois Création
Lumière Serena Andreasi
Régie Lumière Claire Péré
Scénographie Sarah Malan
Création sonore Nicolas Poirier
Tout public à partir de 8 ans
1 h
12 € 8 € .
Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
