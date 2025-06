LE CRI DU CHOEUR – LE BIJOU Toulouse 1 juillet 2025 21:00

Haute-Garonne

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 21:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-01

Sous la direction de Bruno Coffineau, le Cri chœur a cappella chante avec passion depuis plus de 20 ans.

Leur répertoire, inspiré des chants du monde entier, raconte des histoires d’amour, accompagne le travail, et apaise l’âme.

Avec des voix pleines de pêche, de rythme, de couleurs et de bonne humeur, ce groupe de 40 choristes joyeux et accueillants nous emmène dans un voyage musical aux quatre coins du globe. Une belle aventure vocale à partager ensemble ! 10 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Under the direction of Bruno Coffineau, Le Cri ? ch?ur a cappella has been singing with passion for over 20 years.

German :

Unter der Leitung von Bruno Coffineau singt der Cri? ch?ur a cappella seit über 20 Jahren mit Leidenschaft.

Italiano :

Sotto la direzione di Bruno Coffineau, il Cri ? ch?ur a cappella canta con passione da oltre 20 anni.

Espanol :

Bajo la dirección de Bruno Coffineau, la Cri ? ch?ur a cappella canta con pasión desde hace más de 20 años.

