Le cri est toujours le début d’un chant Preuilly-sur-Claise

Le cri est toujours le début d’un chant

Place des Halles Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Projection du documentaire de Clémence Ancelin, suivi d’un échange avec la réalisatrice autour des centres éducatifs fermés pour mineurs.

Place des Halles Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lieutopieapreuilly@gmail.com

English :

Screening of Clémence Ancelin’s documentary, followed by a discussion with the director about closed educational centers for minors.

