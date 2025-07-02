Le crible et la fourmi Vivant Denon et « sa » Bourgogne Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône

Le crible et la fourmi Vivant Denon et « sa » Bourgogne

Musée Vivant Denon 3 rue Boichot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:30:00

Date(s) :

2025-07-02 2025-09-01

À l’occasion du bicentenaire de sa mort, le musée consacre une exposition à la vie de Dominique-Vivant Denon, éclairée par ses liens durables avec la Bourgogne. Né à Chalon-sur-Saône en 1747, Vivant Denon, diplomate, écrivain, égyptologue et premier directeur du Louvre a entretenu des liens durables avec la Bourgogne sous tous ses régimes politiques. L’avancée des recherches a conduit à un rapprochement avec une branche de la famille Brunet-Denon qui a prêté des œuvres inédites pour l’expo. .

Musée Vivant Denon 3 rue Boichot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 74 41 musee.denon@chalonsursaone.fr

