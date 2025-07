Le crime de Chanteloup à la Pagode Amboise

Le crime de Chanteloup à la Pagode Amboise lundi 14 juillet 2025.

Le crime de Chanteloup à la Pagode

Pagode de Chanteloup, route de Bléré Amboise Indre-et-Loire

A partir du 14 juillet 2025 et pour tout l’été, venez trouver les indices pour résoudre le crime de Chanteloup à travers le domaine.

A partir du 14 juillet 2025 à la Pagode de Chanteloup et pour tout l’été, laissez vous tenter par une aventure.

Inspirée des murder party, le crime de Chanteloup invite ses visiteurs de 16 ans et plus à résoudre le meurtre de Théodore de Saint Belvere, ennemi du Duc de Choiseul.

En équipe, venez trouver les indices et éliminer les suspects.

Inclus dans le billet d'entrée.

Pagode de Chanteloup, route de Bléré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97 info@pagode-chanteloup.com

English :

From July 14, 2025 and all summer long, come and find the clues to solve the Chanteloup crime throughout the estate.

German :

Ab dem 14. Juli 2025 und den ganzen Sommer über können Sie auf dem gesamten Gelände nach Hinweisen suchen, um das Verbrechen von Chanteloup zu lösen.

Italiano :

Dal 14 luglio 2025 e per tutta l’estate, venite a cercare gli indizi per risolvere il crimine di Chanteloup in tutta la tenuta.

Espanol :

A partir del 14 de julio de 2025 y durante todo el verano, venga a buscar las pistas para resolver el crimen de Chanteloup por toda la finca.

