Le crime de l’Orient Express – Théâtre Saint Louis Pau, 1 juin 2025 20:30, Pau.

Pyrénées-Atlantiques

Le crime de l’Orient Express Théâtre Saint Louis 1 rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 20:30:00

fin : 2025-06-01 22:15:00

Date(s) :

2025-06-01

Embarquez pour un voyage inoubliable !

Plongez dans le mystère et l’élégance du célèbre « Crime de l’Orient Express » d’Agatha Christie. Cette pièce de théâtre raconte l’enquête palpitante du détective Hercule Poirot, confronté à un meurtre mystérieux à bord du luxueux train. Un passager est retrouvé mort dans son compartiment. Chacun devient alors un suspect potentiel. Poirot doit démêler les alibis et les secrets de chacun pour découvrir la vérité.

Préparez-vous à être tenu en haleine par une intrigue mise en scène avec des décors et des costumes somptueux, et des acteurs impatients de vous embarquer à bord de ce train mythique.

Mystère, glamour et frissons garantis ! ????

Réservez vos places dès maintenant. .

Théâtre Saint Louis 1 rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 060872665 theatre.acatt@gmail.com

English : Le crime de l’Orient Express

German : Le crime de l’Orient Express

Italiano :

Espanol : Le crime de l’Orient Express

L’événement Le crime de l’Orient Express Pau a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Pau