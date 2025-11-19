LE CRIME PAS FAIT – ESPACE GERSON Lyon

LE CRIME PAS FAIT Début : 2026-01-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Un bourreau et sa victime, qui se donnent à sang pour sang pour une comédie drôlement noire.Dans les années 60, un blessé de guerre, Joseph Mc Tavish, vit reclus dans son petit appartement londonien, vissé dans son fauteuil roulant. Auteur de romans noirs à succès, sa machine à écrire s’impose comme son seul refuge, et unique défouloir, quand débarque une nouvelle auxiliaire de vie, Elisabeth. Autant il est aigri, autant elle est lumineuse. Un tandem de choc, que la mort semble vouloir transformer en trio.Des disparitions étranges vont se charger de resserrer les liens qui les unit… pas pour le meilleur mais certainement pour le pire. Ils avaient pourtant pensé à tout…Avec : Priscilla Monchalin, Clément Cordero, Guillaume Ippolito

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69