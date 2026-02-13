Le Criquet (à partir de 2 ans), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

Le Criquet (à partir de 2 ans) 20 février – 1 mars Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarif 6€, réduit 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T10:40:00+01:00

Fin : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T11:40:00+01:00

Un petit criquet musicien, toujours muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt. Au cours de ses aventures, il devra faire face à une araignée, des termites, une poule, des pucerons… au côté de ses amis sauterelles, abeilles et coccinelles. De délicieux dessins-animés musicaux et colorés, par l’auteur de La Petite Taupe.

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

