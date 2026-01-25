Le Criquet (à partir de 2 ans) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 10:00 – 10:40

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

Un petit criquet musicien, toujours muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt. Au cours de ses aventures, il devra faire face à une araignée, des termites, une poule, des pucerons… au côté de ses amis sauterelles, abeilles et coccinelles. De délicieux dessins-animés musicaux et colorés, par l’auteur de La Petite Taupe.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

