Le Critikit, Bibliothèque de La Loupe, La Loupe

Le Critikit 20 février – 12 avril Bibliothèque de La Loupe Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:30:00+02:00

Développé par la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Critikit est une exposition modulable, accessible aux enfants comme aux adultes qui interroge de façon ludique notre façon de voir le monde qui nous entoure… De mars à décembre 2026, le Critikit prendra place dans 9 médiathèques d’Eure-et-Loir

Bibliothèque de La Loupe Square de Pfalzgrafenweiler La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Une exposition ludo-éducative qui invite à prendre de la hauteur, faire un pas de côté, s’interroger sur le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure…