Le Croa – Croabaret Hôpital Bretonneau Paris

Sarah BELAHCENE (batterie), Stanislas BEVILLARD (guitare), Nine CASENOVE (flûte traversière), Vassilissa GAVRILOV (violoncelle), Philémon JOUGLET-MARCUS (piano) et Clément LATIL (percussions)

Il y a de nombreux animaux cachés dans la musique que nous écoutons depuis l’enfance. Que ce soit Pierre et le loup de Prokofiev ou Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, mais aussi toutes les comptines qui convoquent les poules sur leur mur, la souris verte ou encore le coucou au fond du bois. Ils ont été nos compagnes et compagnons de jeux et d’apprentissage.

Et puis, nous grandissons, et iels s’effacent progressivement. Et pourtant, iels sont toujours là, dans le répertoire musical français et mondial, tapi·e·s et prêt·e·s à bondir !

Imaginons maintenant que tous ces animaux se retrouvent en un endroit, un peu secret où iels sont célébré·e·s, où ce sont les stars ! Et d’ailleurs, ce sont elleux qui tiennent le micro pour chanter leurs propres louanges et ceux de leurs adelphes : « Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Croa-Croabaret, un cabaret pas comme les autres. Ici, il y a des plumes, des griffes, des écailles, des pelages roux, des peaux toutes vertes, des ailes translucides et beaucoup de grognements. C’est le repaire des bestioles en tous genres, des petits fauves et des grands oiseaux, des parasites, des mal-aimés du règne animal, des chouchous à sa maman, des mimis à son papa et autres coléoptères. Ami·e·s, soyez les bienvenues chez nous ! »Le Croa-croabaret est né dans le cadre du Plan de Sensibilisation Musicale (PSM) à destination des élèves de CP. Ceux-là, pour sûr, iels savent écouter les animaux et leur parler !Alors vous qui avez grandi, autorisez-vous ce soir à bêler, à croasser, à japper, à criailler et retrouvez le temps d’un concert, votre lien avec le règne animal.

Une création de Juliette Renard, Julien Béranger et Maxime Bizet



Avec la participation des élèves de la classe de percussion de Julien Béranger et de l’atelier d’initiation jazz et musiques actuelles de Juliette Renard :

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T19:30:00+02:00_2026-03-20T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75010 Paris

+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504



Afficher la carte du lieu Hôpital Bretonneau et trouvez le meilleur itinéraire

