Le Croisic À la découverte de la faune et la flore locale Le Croisic

Parking de la Vigie Romaine Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 11:00:00

2025-10-21

En compagnie de Morgane Lorsong, chargée de mission pilote des Atlas de Biodiversité Communale à CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, laissez-vous guider afin de découvrir ou de redécouvrir la faune et la flore présentes sur votre commune.

Cette visite entre terre et mer, vous permettra d’explorer les différents des paysages du Croisic, du bocage jusqu’aux falaises rocheuses.

Les objectifs de cette animation sont la découverte de la faune et la flore locales auprès des habitants, la présentation du projet des Atlas de Biodiversité Communale et la proposition d’actions simples à mettre en place pour préserver la nature.

Gratuit, sur réservation auprès de CapAtlantique La Baule Guérande Agglo Direction de l’Environnement et des Economie Primaires 02 28 54 13 10

Durée 2h00 Distance 3,1 km à partir de 7 ans

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés à la météo. .

Parking de la Vigie Romaine Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 13 10

