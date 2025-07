LE CROK’BOUQUINS DE BD Square Hervo Pornichet

LE CROK’BOUQUINS DE BD Square Hervo Pornichet samedi 12 juillet 2025.

LE CROK’BOUQUINS DE BD

Square Hervo Boulevard du port Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-12 14:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Amateurs ou passionnés de BD, le rendez-vous pour dénicher des exemplaires d’occasion.

Toute la matinée de 9h à 14h.

Gratuit. .

Square Hervo Boulevard du port Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

English :

Comic book fans and enthusiasts, the place to find second-hand copies.

German :

Comic-Liebhaber und -Fans können hier nach gebrauchten Exemplaren suchen.

Italiano :

Questo è il posto giusto per i fumetti di seconda mano.

Espanol :

Este es el lugar al que acudir en busca de cómics de segunda mano.

L’événement LE CROK’BOUQUINS DE BD Pornichet a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT44