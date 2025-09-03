Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales Saint-Yrieix-la-Perche
Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 3 septembre 2025.
Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales
9 Rue Émile Frange Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24
Découvrez les secrets de fabrication de la madeleine de Saint-Yrieix-la-Perche. .
9 Rue Émile Frange Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
English : Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales
German : Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales
Italiano :
Espanol : Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales
L’événement Le Croquembouche Fabrication de madeleines artisanales Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays de Saint-Yrieix