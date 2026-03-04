Le CSE face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Comprendre le cadre légal et vos droits en tant qu’élu.es., Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE, Paris

Le CSE face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Comprendre le cadre légal et vos droits en tant qu’élu.es. Jeudi 19 mars, 10h45 Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE Paris

Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France

Accéder aux données économiques sociales et environnementales clés pour anticiper les décisions de l’entreprise. Mobiliser les expertises pour être pertinent dans la remise de l’avis du CSE. Défis économiques sociaux Environnementaux