Le CSTI en visite chez Sanofi Sanofi Sisteron Sisteron

Le CSTI en visite chez Sanofi Lundi 3 novembre, 10h00 Sanofi Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T16:00:00

Fin : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T16:00:00

Les membres de la cellule Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) découvrirons le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et developpement à la production ainsi que les différents métiers qui y sont associés.

Sanofi Sisteron 45 chemin de Météline 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 3 novembre prochain nous accueillerons le CSTI sur le site de Sanofi Sisteron.