Le cueilleur de mémoire, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Le cueilleur de mémoire Dimanche 4 octobre, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Un film en forme de voyage dans les différentes strates temporelles d’une mémoire humaine et d’un village, celui de Locmaria, sur l’île de Groix, (Morbihan).

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Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec le réalisateur Samuel Poisson-Quinton et Gilbert Nexer **(**Samuel Poisson-Quinton, 2025, 62 min, Les 48° Rugissants).

​​En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

À l’heure de léguer 70 ans d’images personnelles à la Cinémathèque de Bretagne, Gilbert Nexer, cinéaste amateur, se souvient de sa vie.

Samuel Poisson-Quinton