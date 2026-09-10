Le cueilleur de mémoire, Auditorium des Champs Libres, Rennes
dimanche 4 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Le cueilleur de mémoire Dimanche 4 octobre, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00
Un film en forme de voyage dans les différentes strates temporelles d’une mémoire humaine et d’un village, celui de Locmaria, sur l’île de Groix, (Morbihan).
Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec le réalisateur Samuel Poisson-Quinton et Gilbert Nexer **(**Samuel Poisson-Quinton, 2025, 62 min, Les 48° Rugissants).
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
À l’heure de léguer 70 ans d’images personnelles à la Cinémathèque de Bretagne, Gilbert Nexer, cinéaste amateur, se souvient de sa vie.
Samuel Poisson-Quinton
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