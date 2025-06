LE CURÉ D’ARS, TÉMOIN DE LA PRÉSENCE Puimisson 8 juillet 2025 07:00

Hérault

LE CURÉ D’ARS, TÉMOIN DE LA PRÉSENCE 20 Rue du Château d’Eau Puimisson Hérault

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

2025-07-08

2025-08-23

Cette année encore, notre troupe d’acteurs amateurs vous invite à partager un moment de théâtre et de spiritualité. Composée de Moines, de moniales et de paroissiens de tous âges, la troupe présente avec simplicité et conviction son spectacle annuel, entièrement conçu, écrit et mis en scène par les Moines et les Moniales de Saint-Joseph.

« Saint Jean Marie-Vianney, témoin de la Présence » nous emmène sur les traces du Saint Curé d’Ars.

À travers sa vie humble et extraordinaire, nous découvrons un homme habité par une foi profonde en la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Ce spectacle nous invite à comprendre comment sa spiritualité eucharistique et sa manière de vivre le sacrement de réconciliation ont transformé les cœurs de ses contemporains et de nombreux fidèles depuis lors.

Plus qu’une biographie, cette représentation ouvre les portes d’une spiritualité vivante et accessible. Ce spectacle familial touche les cœurs et nourrit la foi, dans la joie de célébrer ensemble ce témoin lumineux de l’amour du Christ. .

20 Rue du Château d’Eau

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 07 85

English :

Composed of monks, nuns and parishioners, the troupe presents its annual show, entirely conceived, written and directed by the monks and nuns of Saint-Joseph. « Saint Jean Marie-Vianney, Witness to the Presence » takes us on a journey in the footsteps of the Holy Curé d’Ars.

Through his life, we discover a man inhabited by a deep faith in the Real Presence of Christ in the Eucharist

German :

Die Truppe setzt sich aus Mönchen, Nonnen und Gemeindemitgliedern zusammen und präsentiert ihr jährliches Schauspiel, das vollständig von den Mönchen und Nonnen von Saint-Joseph konzipiert, geschrieben und inszeniert wurde. « Saint Jean Marie-Vianney, Zeuge der Gegenwart » führt uns auf die Spuren des heiligen Pfarrers von Ars.

Durch sein Leben entdecken wir einen Mann, der von einem tiefen Glauben an die Realpräsenz Christi in der Eucharistie beseelt ist

Italiano :

Composta da monaci, monache e parrocchiani, la compagnia presenta il suo spettacolo annuale, interamente concepito, scritto e diretto dai monaci e dalle monache di Saint-Joseph. « San Jean Marie Vianney, testimone della presenza » ci porta in un viaggio sulle orme del Curato d’Ars.

Attraverso la sua vita, scopriamo un uomo abitato da una fede profonda nella Presenza Reale di Cristo nell’Eucaristia

Espanol :

Formada por monjes, monjas y feligreses, la compañía presenta su espectáculo anual, íntegramente concebido, escrito y dirigido por los monjes y monjas de Saint-Joseph. « San Juan María Vianney, testigo de la presencia » nos lleva tras las huellas del Cura de Ars.

A través de su vida, descubrimos a un hombre habitado por una profunda fe en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía

