Doubs

Gratuit

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

2025-06-07

Envie de tester vos connaissances tout en rendant hommage aux grandes femmes de science ?

Rejoignez-nous pour le Curie d’Or, un quiz à la fois ludique et engagé, librement inspiré du célèbre Burger Quiz en version 100 % femmes scientifiques !

Formez votre équipe, venez rire, apprendre et tenter de décrocher le tant convoité trophée du Curie d’Or !

Un moment convivial et enrichissant à partager sans modération.

Entrée libre sur inscription au 03 81 97 18 21.

Une proposition du Pavillon des Sciences, dans le cadre de ses actions de médiation culturelle. .

Restaurant du Près-la-Rose 5 impasses de la Presqu’île

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

