Le Curieux Festival Place Stalingrad Limoges

Le Curieux Festival

Place Stalingrad Grand-Théâtre — Grande salle et ENSAD Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-17

2026-01-12

Le Curieux festival, temps fort qui mêle les sphères artistiques, économiques et sociales, présente des formes hybrides, comme autant de découvertes du champ d’exploration de créateurs multi-disciplinaires. Une expérience immersive où les frontières sont abolies et convergent, avec l’ouverture comme point de rencontre…

Performances en solo, instrument insolite, body painting, portrait jonglé, réflexions et échanges d’expériences, exposition, l’Opéra de Limoges cultive l’art du croisement et de la découverte !

Réservation sur le site web en lien.

Place Stalingrad Grand-Théâtre — Grande salle et ENSAD Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

