Le Curieux Festival

Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-19

2026-04-07

Un festival qui rend plus intelligent !

Au croisement entre arts et sciences, ce festival pas comme les autres propose d’aborder différentes thématiques telles que la botanique, l’astrophysique, les neurosciences ou les mathématiques à travers des spectacles, des performances et des rencontres.

Un savant mélange entre humour et connaissances, imaginaire et rationnel qui traite de thématiques sérieuses avec beaucoup de finesse et de pédagogie.

De quoi ravir tous les curieux !

Rendez-vous sur le site du festival pour consulter l’ensemble du programme. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

