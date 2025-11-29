Le Curieux Noël d’Avignon Avignon
Divers lieux Avignon Vaucluse
Avignon en décembre est une ville particulièrement appréciée pour découvrir les traditions de Noël en Provence tout en faisant ses achats en prévision des festivités de fin d’année.
Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 80 80 00
English : Christmas festivities in Avignon
During the weeks before Christmas and New Year’s, Avignon puts its finest foot forward and sparkles every day!
German : Avignon feiert Weihnachten
In der Vorweihnachtszeit und bis ins neue Jahr streift sich Avignon sein Festkleid über und erstrahlt im Lichterglanz
Italiano : Avignone festeggia il Natale
Nelle settimane che precedono Natale e Capodanno, la città indossa gli abiti delle feste e si orna di luci!
Espanol : Aviñón festeja Navidad
Durante las semanas anteriores a Navidad y a Año Nuevo, la ciudad se viste de fiesta y se llena de luces.
