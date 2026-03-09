le Custom Car Show & Louisiana redneck party La guiguette Arlésienne Arles

le Custom Car Show & Louisiana redneck party

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h. La guiguette Arlésienne 3060 départementale 113 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’édition 2026 du Custom Car Show & Louisiana redneck party.

Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre bonne humeur le Custom Car Show revient en force le 7 juin dès 11h à Arles pour une édition 2026 qui s’annonce complètement folle !

Au programme belles mécaniques, ambiance 100 % rock’n’roll, concerts en live, stands, tatouage, barber, fringues, custom culture, redneck games dans l’arène et même un concours de DJ’s. Le tout dans un univers déjanté entre Louisiana, rockabilly et esprit festif américain.

Pour seulement 10€, venez vivre une journée unique, sauvage et conviviale à La Guinguette Arlésienne. Entre amis, en famille ou entre passionnés, c’est le rendez-vous à ne pas manquer dans le sud de la France ! .

La guiguette Arlésienne 3060 départementale 113 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 48 42 00 customcarshow13@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 Custom Car Show & Louisiana redneck party.

L’événement le Custom Car Show & Louisiana redneck party Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles