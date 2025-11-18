Le cycle d’une pièce plastique Plasticampus Bellignat

Le cycle d’une pièce plastique Mardi 18 novembre, 08h30 Plasticampus Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T11:30:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T11:30:00

Programme

Matin :

08h30-08h45: Accueil au PLASTICAMPUS

08h45-09h30 : Présentation du Campus et des formations du lycée

09h30- 11h30 : Atelier conception et fabrication de pièces avec visite des plateaux pédagogiques plasturgie et usinage du lycée

Après-midi :

13h30-13h45 : Accueil au PLASTICAMPUS

13h45-14h30 : Présentation du Campus et des formations du lycée

14h30-16h30 : : Atelier conception et fabrication de pièces avec visite des plateaux pédagogiques plasturgie et usinage du lycée

Plasticampus 5 rue Pierre et Marie Curie, 01100 BELLIGNAT Bellignat 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://forms.gle/T9Thdnp61CVHLvfu9

Le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Plasticampus et le lycée A. Carme vous proposent de découvrir la filière plasturgie et composites et ses métiers à travers un atelier recyclage