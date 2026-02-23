Le cycle menstruel dans la pratique sportive – Conférence EPI des Longs Champs Rennes Lundi 9 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Cette conférence a pour but de comprendre le fonctionnement du cycle menstruel, sa prise en compte sur la pratique et performance sportive. Rdv dans le cadre du temps fort Egalité des Longs Champs.

Peut-on pratiquer une activité sportive pendant la période menstruelle ? Cette conférence a pour but de comprendre le fonctionnement du cycle menstruel, sa prise en compte sur la pratique et performance sportive.

Des données clés et évolutions chiffrées viendront ajuster nos idées reçues et croyances sur les inégalités dans le milieu sportif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-09T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-09T16:00:00.000+01:00

02 99 27 63 27 longchamps@cerclepaulbert.asso.fr

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



