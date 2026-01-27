Le cycle Pratiquer l’exposition Impasse Duc Rollon Caen
Impasse Duc Rollon Artothèque de Caen Caen Calvados
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-04-04
Pour la cinquième année, le ccn et l’Artothèque de Caen s’associent pour proposer deux rendez-vous invitant le public à incorporer une exposition.
Sam. 24 janvier, 15-17h
avec Katerina Andreou, autour de l’exposition Immobile de Henni Alftan
Sam. 04 avril, 15-17h
avec Marie Papon, autour de l’exposition Album de Louise Aleksiejew .
Impasse Duc Rollon Artothèque de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73
English : Le cycle Pratiquer l’exposition
For the third year running, the ccn and l?Artothèque are joining forces to offer three events during the year, inviting the public to incorporate an exhibition.
