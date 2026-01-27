Le cycle Pratiquer l’exposition Impasse Duc Rollon Caen

Le cycle Pratiquer l’exposition

Pour la troi­sième année, le ccn et l’Artothèque s’associent pour pro­po­ser trois ren­dez-vous dans l’année invi­tant le public à incor­po­rer une exposition.

Sam. 24 janvier, 15-17h

avec Katerina Andreou, autour de l’exposition Immobile de Henni Alftan

Sam. 04 avril, 15-17h

avec Marie Papon, autour de l’exposition Album de Louise Aleksiejew .

Impasse Duc Rollon Artothèque de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73

English : Le cycle Pratiquer l’exposition

For the third year running, the ccn and l?Artothèque are joining forces to offer three events during the year, inviting the public to incorporate an exhibition.

