Le cycle sous toutes les coutures – Kiffe ton cycle EPI des Longs Champs Rennes Mardi 10 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Et si ton cycle était un allié ? Une boussole interne qui t’aide à mieux te connaître et te comprendre. Une conférence joyeuse et interractive animée par Gaëlle BALDASSARI / Kiffe ton cycle

Et si ton cycle était un allié pour te réaliser ? Et si c’était possible d’arrêter de subir son cycle ? De vivre en harmonie avec son corps ? Une boussole interne qui t’aide à mieux te connaître et te comprendre. Découvrons ça ensemble dans une conférence joyeuse et interractive !

Conférence animée par Gaëlle Baldassari, la fondatrice du Mouvement Kiffe ton Cycle, formatrice en éducation menstruelle et cofondatrice de l’Académie Kiffe ton Cycle. [https://www.kiffetoncycle.fr/](https://www.kiffetoncycle.fr/)

Conférence dans le cadre du temps fort Egalité des Longs Champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T22:00:00.000+01:00

1

epi@longschamps.fr 0299276327

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

