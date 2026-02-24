Le Cyclo Battlefields Tour 2026

Hargicourt Aisne

Le dimanche 8 mars 2026, l’association War and Memory vous propose Cyclo Battlefields Tour , un événement sportif et culturel qui vise à associer l’activité sportive et la découverte du patrimoine en lien avec la Première Guerre mondiale au départ d’Hargicourt (02).

Départ de 8h à 10h.

Il vous fera voyager dans plusieurs communes dans lesquelles sont situés des lieux de Mémoire en lien avec la Grande Guerre (cimetières militaires, monuments…).

Trois parcours de 36, 54 et 83 kilomètres sont proposés + deux parcours VTT de 15 et 35 kilomètres.

Ravitaillements à Pontru.

Tarif unique 5€

Ouvert à toutes et à tous. Pour tous niveaux.

Infos et inscription au 06 70 55 77 94

Hargicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 55 77 94 infos.cyclobattlefields@gmail.com

English :

On Sunday March 8, 2026, the War and Memory association is offering the Cyclo Battlefields Tour , a sporting and cultural event that combines sporting activity with the discovery of First World War heritage, starting in Hargicourt (02).

Departure from 8am to 10am.

The tour will take you to a number of communes where there are places of remembrance linked to the Great War (military cemeteries, monuments, etc.).

There are three routes of 36, 54 and 83 kilometers + two mountain bike routes of 15 and 35 kilometers.

Refreshments at Pontru.

Price: 5?

Open to all. For all levels.

Info and registration: 06 70 55 77 94

