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Le cygne et l’enfant, Le Sémaphore, Nîmes

dimanche 13 septembre 2026 · Le Sémaphore · Nîmes

Le cygne et l’enfant, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Sémaphore
Adresse
25, rue Porte-de-France, Nîmes
Ville
30033 Nîmes
Département
Gard

Le cygne et l’enfant Dimanche 13 septembre, 10h45 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:45:00+02:00 – 2026-09-13T13:45:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:45:00+02:00 – 2026-09-13T13:45:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie http://www.cinema-semaphore.fr
Évènement Le Sémaphore

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