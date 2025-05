Le Dance Fort 80’s 90’s – Saint-Père-Marc-en-Poulet, 14 juin 2025 19:00, Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Ille-et-Vilaine

Le Dance Fort 80’s 90’s Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14 01:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Dans un décor de rêve, sous un chapiteau de 800 m², mets ta plus belle tenue fluo et viens danser avec DJ Raph, mais aussi boire un verre, manger, admirer les véhicules d’époque qui pourront rappeler à certain la voiture de tonton Gérard , et profiter de jeux de bar gratuits et des surprises !!!!

L’organisation, la conception des décors, la décoration, le mobilier, la restauration, le bar et l’animation ont été entièrement conçus, pensés, préparés par des bénévoles pour vous offrir une SOIRÉE DE FOLIE !

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/one-two-three-fort .

Fort Saint-Père

Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 06 99 90

L’événement Le Dance Fort 80’s 90’s Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2025-05-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel