Le Danube Palace Café accueille Agnès Collet le danube palace café Paris vendredi 3 octobre 2025.

Agnès Collet, autrice, compositrice et interprète, vous enchante par ses textes poétiques, touchants, parfois empreints d’ humour. Toutes ces années de création ont été nourries par l’expérience de la vie, les rencontres, les chemins empruntés, mais aussi par l’écoute d’autres artistes, parmi eux Claude Nougaro, Maurane, Georges Moustaki…

Dans « Résonances », chaque chanson originale dialogue avec une reprise soigneusement choisie, une sélection qui n’a rien d’anodin, et qui tisse un véritable fil narratif et émotionnel. Chaque morceau repris met en lumière ce qui inspire, ce qui fonde, ce qui vibre encore…

Ce concert rythmé sera l’opportunité pour le public d’aller un peu plus à la rencontre du processus de création de l’artiste.

Agnès Collet s’accompagne à la guitare, soutenue par les percussions du talentueux Robert Coliné.

« Résonances », le nouveau projet singulier d’Agnès Collet, une alternance subtile de chansons originales et de morceaux revisités de la chanson française et internationale.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit Public adultes.

le danube palace café 12 rue de la solidarité 75019 Paris

+33140051176