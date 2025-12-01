Le Darius Réveillon de la Saint-Sylvestre Les Allées Aix-en-Provence

Le Darius Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Les Allées Le Darius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Nous sommes heureux de vous recevoir pour féter ensemble le passage a la nouvelle année, nos chefs vous ont concocter un menu aux petits oignons pour le plaisir de nos papilles.

Les Allées Le Darius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 98 97

English :

We’re delighted to welcome you to celebrate the arrival of the new year with us, and our chefs have concocted an exquisite menu to delight your taste buds.

