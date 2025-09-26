Le daron est mon coloc Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges
1 Rue de la Cité
Limoges
Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Dates : 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Ils sont colocataires. Père et fils. Mais ne le savent pas encore. Un beau jour, une lettre anonyme vous annonce que Lorenzo, le jeune colocataire que vous hébergez depuis six mois, n’est autre que votre fils. Le fils que vous avez abandonné à la naissance il y a 26 ans. Vous avez quatre heures… Une comédie intergénérationnelle qui aborde pêle-mêle les thèmes de la parentalité, des relations pères fils, de la difficulté de faire un choix.

Tout public. Durée 70 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

