Le Dauphin fête la Saint-Valentin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge

Le Dauphin fête la Saint-Valentin

Le Dauphin 2, rue de l’église Le Breuil-en-Auge Calvados

Menu pour les amoureux

Au menu

Petits fours Petit chou crème truffée, petit toast doré, hareng fumé & ravigote, tartelette condiments & caviar de betterave.

Anguille fumée, topinambours confits & laqués au caramel de céleri, lentilles, beluga & grenailles dorées, émulsion au parmesan.

Skrei gnocchis farcçs & glacés, coques & poutargue Trikalinos, beurre blanc caviar & aneth.

Trou normand spécial Saint Valentin sorbet framboise, verveine & Champagne rosé.

Joue de boeuf noix de joue de boeuf confite, oignon des Cévennes farci & sauce nappante.

Pré-dessert Streusel cacao noisette, mousse au gianduja & crème glacée à la vanille de Tahiti.

Dessert Entremet coeur coulant, chocolat rubis, cassis, framboise, vanille & amarena. .

Le Dauphin 2, rue de l’église Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 08 11 contact@ledauphin-restaurant.com

English : Le Dauphin fête la Saint-Valentin

Menu for lovers

