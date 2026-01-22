Le Dauphin fête la Saint-Valentin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge
Le Dauphin fête la Saint-Valentin Le Dauphin Le Breuil-en-Auge samedi 14 février 2026.
Le Dauphin fête la Saint-Valentin
Le Dauphin 2, rue de l’église Le Breuil-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Menu pour les amoureux
Au menu
Petits fours Petit chou crème truffée, petit toast doré, hareng fumé & ravigote, tartelette condiments & caviar de betterave.
*
Anguille fumée, topinambours confits & laqués au caramel de céleri, lentilles, beluga & grenailles dorées, émulsion au parmesan.
*
Skrei gnocchis farcçs & glacés, coques & poutargue Trikalinos, beurre blanc caviar & aneth.
*
Trou normand spécial Saint Valentin sorbet framboise, verveine & Champagne rosé.
*
Joue de boeuf noix de joue de boeuf confite, oignon des Cévennes farci & sauce nappante.
*
Pré-dessert Streusel cacao noisette, mousse au gianduja & crème glacée à la vanille de Tahiti.
*
Dessert Entremet coeur coulant, chocolat rubis, cassis, framboise, vanille & amarena. .
Le Dauphin 2, rue de l’église Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 08 11 contact@ledauphin-restaurant.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Dauphin fête la Saint-Valentin
Menu for lovers
L’événement Le Dauphin fête la Saint-Valentin Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Terre d’Auge Tourisme