Le Dauphin part en vrille Bar Le Dauphin Fontenay-le-Comte

Bar Le Dauphin 1 Rue du Docteur Audé Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 01:00:00

2025-09-19

Première édition du Dauphin qui part en Vrille

2 dj seront pour vous faire danser sur de la musique sur les plus forts hits des années 90 à 2025

Thème venez tous déguisé peu importe la tenue le déguisement tenue loufoque sortons de l’ordinaire laissez votre esprit créatif se libérer

Food truck nos amis de Fontenay love Chicken

Ambiance de folie on compte sur vous .

English :

First edition of Le Dauphin qui part en Vrille

German :

Erstausgabe von Le Dauphin qui part en Vrille (Der Delfin, der ins Trudeln gerät)

Italiano :

Prima edizione di « Le Dauphin qui part en Vrille »

Espanol :

Primera edición de Le Dauphin qui part en Vrille

