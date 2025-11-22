LE DEBRIEF – Comédie Improvisée L’art des choix de Chony Bourg-lès-Valence Samedi 22 novembre, 20h30 Entrée libre

### « On se faisait une joie de venir, on est soulagé de repartir… »

**LE DEBRIEF** est une comédie improvisée sur les relations humaines.

De retour d’un diner où les défauts de chacun auront créé des crispations, deux couples débrieferont sur les moments de la soirée qui les ont mis mal à l’aise.

Alors au travers de flashback, vous découvrirez l’envers du décor de ces soirées où l’on ne peut pas toujours tout se dire.

Comment auront-ils pris sur eux pour que le repas se passe au mieux ?

* Spectacle à 20h30, ouverture à 19h45

* Entrée du spectacle à prix libre et conscient, au chapeau

* Réservations conseillées via Hello asso :

[https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/le-debrief-2](https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/le-debrief-2 )

* Le lieu propose restauration et buvette avant et après le spectacle

