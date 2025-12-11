Le début d’année au jardin

Bibliothèque Faux Dordogne

2026-01-09

2026-01-09

2026-01-09

On parle jardin à la bibliothèque !

Une nouvelle année se profile, pourquoi ne pas prendre un temps pour réfléchir à son jardin?

De nombreux ouvrages autour de ce thème et des conseils vous seront dispensés lors de cet atelier.

Venez imaginer votre éden végétal, pour la beauté des yeux, ou celle de votre assiette ! .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

