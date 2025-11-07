Le déchet, une mine d’or ! Espace Beautour Vertou

Le déchet, une mine d’or ! Espace Beautour Vertou vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Découvrez le cyclo-roller de Joseph : Mi-roller mi-vélo réalisé à partir de matériaux de déchetterie. Puis assistez, à une conférence participative sur son incroyable périple en cyclo-roller entre Beautour et Saint-Jacques-de-Compostelle. Partagez son expérience du Supermarché Inversé.Apportez de quoi grignoter et partagez un verre convivial. Organisé par Joseph Crestin (GR21), Beautour Village et la ville de Vertou

Espace Beautour Beautour – Raymond Durand Vertou 44120