Le Deci Delà Duo… s’fait plaiZ’ ! Richelieu

Le Deci Delà Duo… s’fait plaiZ’ !

Château de Crissay Richelieu Indre-et-Loire

Début : Lundi 2025-08-11

2025-08-11

A l’occasion de son nouveau spectacle (du 6 au 13 août), une enquête policière qui se déroule dans les années 70, le Nouveau Théâtre De Manse convie en première partie de soirée, le 11 août, le Deci Delà Duo.

Johann au chant et Vincent au clavier vous présenteront des extraits de leur dernier spectacle. .

Château de Crissay Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On the occasion of its new show (August 6-13), a detective story set in the 70s, the Nouveau Théâtre De Manse invites the Deci Delà Duo to open the evening on August 11.

Johann on vocals and Vincent on keyboards will present excerpts from their latest show

German :

Anlässlich seiner neuen Show (vom 6. bis 13. August), einer Kriminalgeschichte, die in den 70er Jahren spielt, lädt das Nouveau Théâtre De Manse am 11. August als ersten Teil des Abends das Deci Delà Duo ein.

Johann am Gesang und Vincent am Keyboard werden Ihnen Auszüge aus ihrer letzten Aufführung präsentieren

Italiano :

In occasione del nuovo spettacolo (6-13 agosto), un giallo ambientato negli anni ’70, il Nouveau Théâtre De Manse invita il Deci Delà Duo ad aprire la serata dell’11 agosto.

Johann alla voce e Vincent alle tastiere eseguiranno alcuni estratti del loro ultimo spettacolo

Espanol :

Coincidiendo con su nuevo espectáculo (del 6 al 13 de agosto), una historia de detectives ambientada en los años 70, el Nouveau Théâtre De Manse invita al dúo Deci Delà a abrir la velada el 11 de agosto.

Johann a la voz y Vincent a los teclados interpretarán extractos de su último espectáculo

