Le déclin des ombres théâtre d’ombres Place de la République Plouzané

Le déclin des ombres théâtre d’ombres

Place de la République Centre Culturel François Mitterrand Plouzané Finistère

Entre obscurité t lumière, se construit tout un monde.

Notre récit débute au cours de l’éternité 439 alors que l’impératrice Birg de Van a usurpé la lumière et a assouvi son règne de terreur sur les Terres de l’Ombre. Dans ce monde hostile, quatre héros tentent d’empêcher l’extinction totale un héros revenu du royaume des morts, le Chevalier Bronzo Topier, aidé d’un barde pleutre, d’une guerrière amnésique et d’une bête lugubre.

Antonin et Jean-Baptiste Lebrun conçoivent en live un film d’animation empreint d’humour, d’autodérision et profondément ancré dans la culture « pop »

Informations pratiques

A partir de 10 ans.

Durée 1h minutes. .

