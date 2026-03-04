LE DÉCOUPEUR DE STATUE Savigny-en-Véron

LE DÉCOUPEUR DE STATUE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Escape game

De 11 à 99 ans

Avril 1996, tous les journaux en parlent une statue d’un célèbre artiste, dont nous ne citerons pas le nom, a été découpée en morceaux et le coupable n’a jamais été retrouvé… Avril 2026, le malfaiteur refait surface… Il est temps de lever le voile sur cette affaire. Vous êtes suspect et vous n’avez qu’une heure pour prouver votre innocence et retrouver le véritable coupable ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

April 1996, all the newspapers are talking about it: a statue of a famous artist, whose name we won’t mention, has been cut into pieces and the culprit has never been found? In April 2026, the perpetrator resurfaces? It’s time to unravel the mystery.

